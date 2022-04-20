Из Астрахани будет ходить поезд на Черное море

20 апр. 16:41

Жители Астрахани уже в мае смогут на поезде поехать на Черноморское побережье: время в пути до Имеретинского курорта составит 35 часов 59 минут, обратный путь будет чуть более быстрым – он займет 34 часа 14 минут.

Маршрут поезда №465/466 Астрахань-Имеретинский курорт будет проходить через Волгоград, Волгодонск, Краснодар, Туапсе, Сочи, Адлер и другие города. В мае астраханцы смогут отправиться на курорт 27, 29 и 31 числа. Второго июня, а также с пятого по 31 июля поезд будет курсировать по нечетным числам – как и второго августа, и с пятого по 31 августа. В сентябре поездки запланированы на второе, пятое, девятое, 13, 17, 21, 25, 29 число, - передает "АиФ Астрахань".

Поезд будет отправляться из Астрахани в 22:45 по местному времени, а прибывать на конечный пункт через день в 10:44.

Из Имеретинского курорта в Астрахань состав отправится 29, 31 мая, второго и четвертого июня, с седьмого по 31 июля, как и второго и четвёртого августа и с седьмого по 31 августа - по нечетным числам, в сентябре - второго, седьмого, 11, 15, 19, 23, 27. Отправление в 21:51, прибытие через день в 08:05.

В вагонах поезда есть различные классы обслуживания, мужские и женские купе, есть вагон для маломобильных пассажиров и багажное купе.