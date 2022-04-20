В России ожидают существенного падения продаж автомобилей

20 апр. 16:30

По итогам 2022 года продажи легковых автомобилей в России могут сократиться на 50% – до 800-850 тыс единиц. Об этом сообщил глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Алексей Калицев.

При этом он подчеркнул, что падение в два раза является наилучшим вариантом. Эксперт пояснил, что объем продаж во многом будет зависеть от того, насколько быстро автопроизводители смогут возобновить нарушенные цепочки поставок компонентов, а также сам выпуск автомобилей.

По данным АЕБ, в марте 2022 года в России было продано 55 129 новых легковых автомобилей, что на 62,9% меньше по сравнению с тем же месяцем 2021 года. В первом квартале нынешнего года продажи упали на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, передает ТАСС.