В Сочи продолжают возводить самострои

20 апр. 16:20

Только с начала текущего 2022 года в Сочи выявили больше сотни самостроев, - сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Так, в Хостинском районе при имеющемся согласованном уведомлении о строительстве двухэтажного дома начали возводить третий этаж, по дороге на Большой Архун застройщик начал возводить дом вообще при полном отсутствии разрешительных документов, - передает "АиФ-Юг".

Информацию о самовольном строительстве сотрудники управления муниципального земельного контроля получают из СМИ, от граждан и из соцсетей, и, как сообщил начальник управления Василий Кихаев, с начала года выявлено уже более 100 фактов самовольного строительства.

На основании полученных данных формируются исковые заявления в суд о сносе или приведении в соответствие с установленными параметрами, информация о таких фактах также направляется в прокуратуру и департамент по надзору в строительной сфере для принятия мер.

В городе-курорте регулярно проводятся рейды по выявлению объектов самовольного строительства - в минувшем 2021 году здесь выявили больше 360 самостроев.