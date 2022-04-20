Путин: волонтеры делают Россию красивой

20 апр. 16:16

Президент России Владимир Путин заявил, что власти страны сделают все для поддержки волонтеров.

"Мы часто говорим про нашу страну, про Россию, что она мощная, огромная, красивая. Она красивая благодаря таким людям, как вы. Я имею в виду волонтеров в самом широком смысле этого слова", - сказал он в ходе заседания набсовета АНО "Россия - страна возможностей".

Далее российский лидер обратил внимание на то, что участники волонтерского движения действуют по зову сердца, искренне, бескорыстно. "Но мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы вас поддержать", - поставил акцент Владимир Путин.