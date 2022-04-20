Сочи примет пятую Неделю моды Sochi Fashion Week

20 апр. 15:37

В курортном Сочи с 1 по 5 мая пройдет юбилейная, пятя по счету Неделя моды Sochi Fashion Week.

"Пять лет подряд в Сочи проводится неделя моды Sochi Fashion Week. Наша задача - дать российским дизайнерам показать свой креативный потенциал, дать хороший старт новым именам и брендам", - рассказал генеральный продюсер Sochi Fashion Week Апроян Папин, передает "Интерфакс".

Неделя моды в Сочи с каждым годом становится все популярнее - из сезона в сезон мероприятие привлекает все большее количество не только российских дизайнеров и производителей, но и байеров и инфлюенсеров, - подчеркнул генеральный продюсер, отметив, что бренд не просто оправдывает коммерческие цели продажи - участие в Неделе моды для всех их становится и мощным PR инструментом.

В создавшихся неные условиях необходимо усилить меры по популяризации небольших российских производителей и дизайнеров, а одной из многих целей Sochi Fashion Week является обучение и создание креативного сообщества молодых профессионалов модной индустрии, - добавил Папин.