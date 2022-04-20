Украина поставила Шольца в неудобное положение

Начало спецоперации России на Украине поставило Германию в неудобное положение. Новоизбранный канцлер Олаф Шольц очень хотел предотвратить развязывание боевых действий в первый же год его правления. Ради этой цели он последовал примеру французского президента Эмманюэля Макрона и постучался в Кремль в начале года. Однако его попытки оказались тщетны, было уже слишком поздно. В день, когда он общался с Владимиром Путиным, Госдума уже инициировала признание независимости ЛНР и ДНР. Так уж получилось, что Шольц стал последним европейским лидером, посетившим Россию до начала спецоперации. Морально-психологически он наверняка ощущает свою ответственность за неспособность предотвратить эскалацию.

Еще до 24 февраля Шольц уже находился под огромным давлением извне. США критиковали его за неготовность вводить превентивные санкции против России, а Украина обижалась из-за нежелания ФРГ поставлять вооружение перед "готовящимся российским нападением". После боевого столкновения России и Украины давление на Шольца удвоилось. Прибалтика и ряд стран восточной Европы вместе с США и Великобританией накачивают Украину разными видами вооружений - от систем ПВО С-300 до противокорабельных ракет. Германия очень долго раскачивалась. До спецоперации она поставила несколько тысяч касок, затем противотанковые установки, но на большее Шольц не решается. США и восточноевропейцы ждут от немцев поставок танков, истребителей, вертолетов и БТР.

На Германию также "обижены" из-за ее осторожности в вопросе санкций. Берлин не торопится с вводом нефтяного и газового эмбарго, хотя правительство нацелено на снижения зависимости от России по этим энергоресурсам. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий в начале апреля назвал ФРГ "главным тормозом" новых санкций в отношении Москвы. Канцлер Шольц объяснил отсутствие эмбарго страхом оставить тысячи немцев без работы и разрушить собственную промышленность: "Если бы данный импорт прервался за один день, то это привело бы к тому, что целые производственные ветви должны были бы прекратить свою деятельность. Мы бы спровоцировали существенный экономический кризис". Кризис в Германии автоматически означал бы кризис во всем Евросоюзе.

Сегодня, когда Россия приступила ко второму этапе спецоперации с целью добиться административных границ для ДНР и ЛНР, вопрос поставок вооружений Украине перевешивает срочность ввода эмбарго. И на это у Шольца есть аргумент. Германия попросту исчерпала лимит поставок оружия для Украины из своих резервов. Украина сейчас просит противотанковое оружие и средства ПВО, а также дальнобойную артиллерию, пишет Reuters. Но Берлин не может немедленно передать Киеву такие вооружения. По поводу возможности поставок танков "Леопард" канцлер ответил, что лучше передать Украине старое советское оружие, с которым украинские ВС лучше знакомы. Об этом он заявил на переговорах с лидерами США, Канады, ЕС, Франции, Британии, Польши, Италии, Японии и НАТО.

Нерешительная и осторожная позиция Шольца нервирует власти в Киеве и партнеров канцлера по коалиции в Бундестаге. Недавно посол Украины в ФРГ Андрей Мельник снова жестко раскритиковал канцлера. "Мы призываем правительство Германии играть открытыми картами в этом важнейшем вопросе, а не ходить вокруг да около. Каждая дальнейшая ненужная задержка будет стоить большего количества жизней", - подчеркнул посол Украины в Германии", - сказал он в ответ на неготовность Берлина поставлять новые вооружения ВСУ.

Внутри немецкой власти Шольца критикуют зеленые, входящие вместе с СДПГ в правящую коалицию. Глава Минэкономики Роберт Хабек и глава МИДа Анналена Бербок (оба - зеленые) разработали план по отправке 100 танков Украине, но Шольц тормозит сделку. Свободные демократы (тоже партнеры по коалиции) также недовольны нерешительностью СДПГ в вопросе тяжелых вооружений для Киева. Шольц теряет поддержку и своих граждан. По опросам соцслужбы INSA, 49% немцев недовольны работой канцлера, позитивно оценивают его деятельность 38%.

С растущими темпами российской спецоперации и новыми поражениями ВСУ на поле боя давление на Германию будет расти. Учитывая, что Запад взял курс на силовое решение украинского конфликта, нерешительность может стоить карьеры любому политику. Сейчас предвыборные компании оцениваются отношением кандидата не к коронавирусу, зеленой энергии или налоговой политике, а к украинскому кризису. У Шольца выборы еще не скоро. Однако на фоне растущего давление извне и изнутри, он в лучше случае потеряет влияние в Германии, ЕС и НАТО, в худшем - сложит полномочия канцлера.