Жители горных сел Ингушетии охраняют границы вместе с пограничниками

20 апр. 15:20

Более 60 народных дружинников из горного Джейрахского района Ингушетии заступили на охрану госграницы вместе с пограничниками, - сообщил представитель погрануправления ФСБ РФ по региону Евгений Ильин.

"В пределах приграничной территории Джейрахского района республики создано шесть добровольных народных дружин в количестве 62 человек. Добровольцы сельских поселений Эзми, Ляжги, Шоани, Бишт, Таргим, Гули осуществляют деятельность в качестве внештатных сотрудников пограничного управления при подразделениях пограничной охраны", - цитирует Ильина "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Ингушетии.

По итогам совместного патрулирования 14 членов добровольных дружин были поощрены наградами, а для материального стимулирования граждан, участвующих в защите государственной границы, из бюджета Ингушетии были выделены средства. Шестерых дружинников из горных сел власти Джейрахского района поощрили по ходатайству начальников подразделений пограничной охраны, - добавил Ильин.