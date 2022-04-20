Суд признал законным решение о блокировке "Эха Москвы"

20 апр. 15:33

Таганский суд Москвы отклонил иск радиостанции "Эхо Москвы", оспаривавшей ограничение доступа к своим ресурсам. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гиринчук.

"В удовлетворении исковых требований - отказано", - цитирует ее "Интерфакс".

В свою очередь, бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов написал в своем Telegram-канале, что данное решение будет оспорено в апелляционной инстанции.

Напомним, ранее Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к "Эхо Москвы". 1 марта радиостанция была отключена от эфира.