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Суд признал законным решение о блокировке "Эха Москвы"

Суд признал законным решение о блокировке &quot;Эха Москвы&quot;

Таганский суд Москвы отклонил иск радиостанции "Эхо Москвы", оспаривавшей ограничение доступа к своим ресурсам. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гиринчук.

"В удовлетворении исковых требований - отказано", - цитирует ее "Интерфакс".

В свою очередь, бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов написал в своем Telegram-канале, что данное решение будет оспорено в апелляционной инстанции.

Напомним, ранее Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к "Эхо Москвы". 1 марта радиостанция была отключена от эфира.

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