Путин посоветовал российскому бизнесу расширить взаимодействие с Китаем

20 апр. 15:14

Президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета президентской платформы "Россия - страна возможностей" призвал российских бизнесменов активнее взаимодействовать с китайскими партнерами.

"Китай - наш самый крупный торгово-экономический партнер в страновом измерении - свыше $100 млрд. И я уже не говорю про крупные проекты, связанные с нефтью, с газом, с авиацией, с машиностроением, с атомной энергетикой", - цитирует главу российского государства ТАСС.

Он подчеркнул, что в нынешних условиях малый и средний бизнес гораздо более активно мог бы подключиться к самым различным проектам. "С обеих сторон причем", - добавил Путин.