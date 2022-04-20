Zara и Bershka намерены вернуться в Россию

20 апр. 15:02

Бренды Zara и Bershka рассчитывают возобновить свою деятельность на территории России, как только это будет возможным и позволят условия. Об этом сообщил Оскар Гарсиа Масейрас, управляющий испанской сети магазинов одежды Inditex, которая владеет обоими брендами.

Текстильная группа внимательно следит за развитием ситуации вокруг Украины, передает ТАСС со ссылкой на агентство EFE.

Напомним, в начале марта Inditex временно приостановила работу в России из-за действий РФ на Украине.

Inditex владеет более 7 тыс магазинов примерно в 100 странах. В России у компании насчитывается более 500 магазинов. Наиболее известными брендами Inditex являются Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear и Oysho. В России у РФ насчитывается более 500 магазинов.