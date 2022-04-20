Владимир Путин: в России будут развивать внутренний туризм

20 апр. 14:53

Президент России Владимир Путин сообщил, что власти страны будут и дальше развивать внутренний туризм, в том числе, за счет предоставления льгот инфраструктурным проектам.

"Мы будем поддерживать направления внутреннего туризма, развивать, будем дальше льготировать все, что связанно с этим - создание инфраструктуры, налоговые льготы. Все это будем развивать" - сказал он на заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей", передает РИА Новости.

Значительную помощь в этом может оказать распространение фото- и видеоматериалов – оно порождает желание съездить в один из уголков России, - добавил Владимир Путин.