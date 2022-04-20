Глава МИД Германии сообщила о долгосрочной поддержке Украины

20 апр. 14:44

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ в поддержке обороноспособности Украины ориентируется на свои реальные возможности.

Она подчеркнула, что речь идет не только о трех неделях, но и о трех месяцах и годах.

По словам Бербок, Германия может внести больший вклад, поэтому выделила Украине 1 млрд евро. "На эти деньги Украина сможет закупить более сложные системы, которые могут внести эффективный вклад (в оборону - прим. ред.) на долгосрочной основе и для которых мы можем обеспечить соответствующий инструктаж", - цитирует министра РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства также обратила внимание на то, что Берлин в поддержке Киева ориентируется не на "поспешные обещания, которые нельзя будет сдержать".