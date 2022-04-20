Соцопрос: больше половины россиян проведут майские праздники дома

20 апр. 14:37

Больше половины россиян, 55%, планируют на майских праздниках быть дома, 42% - отправятся на дачу или в путешествие, оставшиеся не планируют отдыхать и будут работать, - следует из исследования ВЦИОМ о планах россиян на майские праздники.

Провести праздники в другом городе или селе намерены 8%, 2% - отдохнут в Крыму, 3% собираются на Черноморское побережье Кавказа, 1% - в республики бывшего СССР, 1% - в другие страны за пределами бывшего Советского Союза, - передает РИА Новости.

Среди регионов России, куда они собираются отправиться на майские праздники, опрошенные назвали Москву, Санкт-Петербург (по 0,8%), Казань (0,4%), Иркутск, Алтай, Дагестан, Нижний Тагил, Тамбов, Волгоград, Краснодар, Башкирию (по 0,3%). Также они планируют поехать в Карелию, Ставропольский край, Псков. Затруднились с ответом 0,6%.

Среди республик бывшего СССР самыми популярными оказались Узбекистан, Абхазия, Беларусь (по 0,2%), а среди других стран россияне чаще называли Румынию и Турцию (по 0,2%).