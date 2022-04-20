В Каспийском море обнаружено новое месторождение в 150 млн т условного топлива

20 апр. 14:53

Российская компания "Лукойл" завершила испытания новой скважины в Каспийском море. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале компании.

В результате испытаний поисково-оценочной скважины №2 на структуре Титонская были получены промышленные притоки газа и конденсата. Согласно предварительной оценке, объем извлекаемых запасов углеводородов в пределах нового открытого месторождения может составлять от 140 до 150 млн т. условного топлива.

В настоящее время ведутся работы по уточнению сейсмогеологических моделей продуктивных отложений, а также по исследованию глубинных проб пластовых флюидов.