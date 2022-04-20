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Минюст Грузии примет меры для поддержания здоровья Саакашвили

Минюст Грузии примет меры для поддержания здоровья Саакашвили

Тбилисский городской суд обязал Специальную пенитенциарную службу Минюста Грузии принять все необходимые меры для поддержания здоровья находящего под стражей бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Также в соответствии с решением суда ведомство будет обязано отчитаться о проделанной работе.

"Суд обязывает генерального директора Специальной пенитенциарной службы Минюста [Нику Цхварашвили] позаботиться о здоровье осужденного, проявить особую заботу, а затем сообщить о принятых мерах", - приводит слова судьи ТАСС.

Данному судебному решению предшествовало ходатайство защиты Саакашвили, после того, как политику стало плохо в зале суда.

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