Минюст Грузии примет меры для поддержания здоровья Саакашвили

20 апр. 14:25

Тбилисский городской суд обязал Специальную пенитенциарную службу Минюста Грузии принять все необходимые меры для поддержания здоровья находящего под стражей бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Также в соответствии с решением суда ведомство будет обязано отчитаться о проделанной работе.

"Суд обязывает генерального директора Специальной пенитенциарной службы Минюста [Нику Цхварашвили] позаботиться о здоровье осужденного, проявить особую заботу, а затем сообщить о принятых мерах", - приводит слова судьи ТАСС.

Данному судебному решению предшествовало ходатайство защиты Саакашвили, после того, как политику стало плохо в зале суда.