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Аэропорт Грозного реконструируют за 15 миллиардов

Аэропорт Грозного реконструируют за 15 миллиардов

Чеченское ООО "Смарт Констракшн" стало победителем тендера на выполнение работ по реконструкции аэропорта "Северный" в Грозном: цена договора составит 15 млрд 109 млн рублей, - сообщает сайт госзакупок.

На участие в конкурсе была подана одна заявка - от ООО "Смарт Констракшн", с которым и был заключен договор. Компании предстоит выполнить работы по реконструкции и строительству объектов аэропорта до 1 декабря 2024 года, - передает "Интерфакс".

Сейчас аэропорт имеет один пассажирский терминал, который обслуживает внутренние и международные линии, и одну взлетно-посадочную полосу. В рамках госпрограммы развития транспорта РФ планируется строительство нового терминального комплекса и реконструкция аэродрома.

Новое здание аэровокзала раскинется на площади в 40 тыс кв м, будут построены здание службы наземного обслуживания воздушных судов, блочно-модульная котельная, насосная станция, трансформаторная подстанция и другие производственные и вспомогательные объекты и коммуникации для обеспечения работы пассажирского терминала.

Также проектом предусмотрено строительство привокзальной площади, автостоянки и других объектов, а также устройство автомобильных проездов и дороги.

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