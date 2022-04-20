На Дону завершили проектирование западной хорды кольца вокруг Ростова

20 апр. 13:47

Проект строительства "Западной хорды" в Ростове-на-Дону завершен и представлен губернатору Ростовской области Василию Голубеву, - сообщает пресс-служба губернатора.

Проект пока не утвержден и находится в стадии обсуждения. Для принятия окончательного решения городским властям, Минтрансу и проектировщику необходимо посмотреть с выездом на место, как магистраль впишется в реальную городскую среду, - передает "Интерфакс".

"Западная хорда" замкнет Ростовское транспортное кольцо с запада и продлится от выезда на Таганрог, ее создание предлагается разделить на два этапа.

Первый этап, в 2022-2024 годах, предусматривает строительство 6,9 км магистрали с эстакадами, развязками от автодороги А-280 "Ростов - Таганрог" до территории в районе Кумженской рощи.

Второй этап, который предлагается реализовать с 2023 по 2025 годы, начнется от Кумженской рощи до моста через реку Дон на Западном шоссе. Протяженность участка составит 5,4 км.

Прогнозная стоимость строительства всей трассы протяженностью 13,5 км составляет 30 млрд рублей.