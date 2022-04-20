Газ для Вечных огней будет бесплатным

20 апр. 13:36

Госдума РФ сегодня приняла закон о безвозмездной поставке газа для Вечных огней и Огней памяти, что позволит на безвозмездной основе обеспечить бесперебойную работу Вечных огней и Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений, которые включены в реестр Минобороны России.

Закон наделяет правительство РФ полномочием по установлению принципов формирования цены на газ и тарифов на услуги по его транспортировке при газоснабжении в целях обеспечения постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти, - передает РИА Новости.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования. Он позволит упростить механизм обеспечения бесплатным газом Вечных огней и Огней памяти, и даст возможность обеспечить его подачу для их вечного горения любым поставщикам, а не только "Газпрому".

Напомним, по данным реестра, который ведет Минобороны, по состоянию на 4 марта в России насчитывается 2 825 Вечных огней и Огней памяти. Сегодня 1 262 Огня памяти и Вечных огня обеспечиваются бесплатным газом, объем которого составляет примерно 20 млн кубометров газа в год стоимостью около 120 млн рублей.