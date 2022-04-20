Каспийск может стать "Городом трудовой доблести"

20 апр. 13:18

Власти Дагестана будут ходатайствовать о присвоении Каспийску звания "Город трудовой доблести", - сообщает пресс-служба правительства региона.

"Правительство Дагестана поддержало предложение органов местного самоуправления городского округа "город Каспийск" о присвоении Каспийску почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести". Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов. Правительство Дагестана обратилось к главе республики Сергею Меликову с предложением о ходатайстве перед президентом страны Владимиром Путиным о присвоении звания дагестанскому городу", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Напомним, на территории Каспийска расположен завод "Дагдизель" - одно из старейших и крупнейших промышленных предприятий в Дагестане, основанное в 1932 году. Завод является градообразующим предприятием для моногорода Каспийска, общая численность его сотрудников составляет 1,9 тыс человек. В феврале 2018 года предприятие подписало контракт с Минобороны РФ на поставку военной продукции до 2023 года.