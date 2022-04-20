Азербайджан и Киргизия достигли стратегического партнерства

20 апр. 12:58

Президенты Азербайджана и Киргизии Ильхам Алиев Садыр Жапаров и Ильхам Алиев заключили в Баку декларацию о стратегическом партнерстве между странами.

Азербайджанский лидер отметил, что подписание декларации является знаменательным событием, поскольку между Баку и Бишкеком не было отношений такого высокого уровня.

В ходе встречи главы государств также подписали восемь документов: соглашение о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства; меморандум о сотрудничестве между антимонопольными органами; меморандум о сотрудничестве в сфере связи и информационно-коммуникационных технологий; соглашение о воздушном сообщении; меморандум намерений о сотрудничестве между министерства финансов двух стран; соглашение о сотрудничестве между телерадиокомпаниями двух стран; меморандум о сотрудничестве в защиты авторских прав и меморандум о сотрудничестве между Академией госуправления при президенте Азербайджана и Академией управления при президенте Киргизии, передает "Интерфакс-Азербайджан".

Перед подписанием документов прошла встреча делегаций двух стран в расширенном составе, а также встреча Ильхама Алиева и Садыра Жапарова в формате один на один. Затем главы государств сделали заявления для прессы.