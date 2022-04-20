Порты Астрахани станут хабом для белорусских товаров

20 апр. 12:56

В скором времени прогнозируется увеличение грузооборота астраханского воднотранспортного узла, которое произойдет большей частью за счет потока белорусских товаров.

Увеличение грузооборота ожидается в связи с перераспределением грузового потока. Введенные санкции в отношении недружественных стран не будут иметь резко негативного влияния, и ставка делается на то, что открывается дополнительный потенциал в развитии коммерческих отношений с белорусскими партнерами, - пишет ТАСС.

На Каспийском побережье появится портовая ОЭЗ с единственным в России контейнерным терминалом, который позволит развить припортовой логистический сервис. Благодаря этому проекту ожидается, грузооборот увеличится почти в три раза.