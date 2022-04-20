В России могут снизить ставку по льготной ипотеке

20 апр. 12:47

Программа льготной ипотеки может быть скорректирована исходя из изменения ключевой ставки Банком России, сообщил в среду замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин на парламентских слушаниях в Госдуме.

"Мы, честно говоря, считаем, что 12% было тогда, когда ключевая была 20%. Сейчас посмотрим, как она изменится. Тоже нужно принимать решения по корректировке этих программ. Я думаю, что [вице-премьер] Марат Шакирзянович Хуснуллин точно будет ставить этот вопрос для того, чтобы жилье было доступнее", - заявил Стасишин.

Ставка по льготной ипотеке на новостройки выросла с 7% до 12% годовых с 1 апреля. Затем на внеочередном заседании совет директоров ЦБ РФ, состоявшемся 8 апреля, ключевая ставка была снижена с рекордных 20% до 17% годовых. Регулятор допускает возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.