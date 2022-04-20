Крым предупредили о дождях, снеге и ветре до 25 м/с 21 апреля

20 апр. 12:40

Спасатели предупредили о сильных дождях, снеге в горах и усилении ветра до 25 м/с в Крыму в четверг, информирует пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среду, в связи с прохождением быстродвижущегося Черноморского циклона утром и днем 21 апреля в Крыму ожидаются дожди, в горах снег, местами очень сильные осадки; усиление северо-западного ветра до 20-25 м/ с", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В этой связи спасатели не рекомендуют выходить на набережные и воздержаться от выхода в море.