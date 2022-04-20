В Махачкале уволили замглавврача детской больницы без диплома

20 апр. 12:29

Заместитель главного врача Детской городской клинической больницы из-за отсутствия высшего образования, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

При проверке Детской городской клинической больницы в прокуратуре установили, что на должность заместителя главного врача по административно-хозяйственной части назначен человек, квалификация которого не соответствует к категории должностных лиц руководящего состава медучреждения. У него нет высшего образования, - передает "АиФ-Дагестан".

Также были выявлены нарушения в сфере закупок: поставка медикаментов по договору была проведена без согласования цен, соответствующий протокол не составлен.

Прокуратура потребовала устранить выявленные нарушения, после чего виновные были привлечены к дисциплинарной ответственности, а заместитель главного врача больницы освобожден от занимаемой должности.