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В Махачкале уволили замглавврача детской больницы без диплома

В Махачкале уволили замглавврача детской больницы без диплома

Заместитель главного врача Детской городской клинической больницы из-за отсутствия высшего образования, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

При проверке Детской городской клинической больницы в прокуратуре установили, что на должность заместителя главного врача по административно-хозяйственной части назначен человек, квалификация которого не соответствует к категории должностных лиц руководящего состава медучреждения. У него нет высшего образования, - передает "АиФ-Дагестан".

Также были выявлены нарушения в сфере закупок: поставка медикаментов по договору была проведена без согласования цен, соответствующий протокол не составлен.

Прокуратура потребовала устранить выявленные нарушения, после чего виновные были привлечены к дисциплинарной ответственности, а заместитель главного врача больницы освобожден от занимаемой должности.

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