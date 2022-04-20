Стало известно, когда ключевая ставка вернется к 7-7,5%

20 апр. 12:28

При достижении инфляции целевого уровня в 4% ключевая ставка ЦБ РФ может быть снижена до 7-7,5%, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин, выступая в Госдуме.

"Если вспомнить 2018-2019 годы, когда наша экономика находилась в устойчивом состоянии, и инфляция колебалась около 4%, ключевая ставка составляла 7-7,5%. Наверное, примерно на эти уровни она и вернется, когда инфляция вернется к 4%", - сообщил Заботкин.

Во вторник глава регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что Банк России рассчитывает на возвращение инфляции к целевым уровням в 4% в 2024 году.

ЦБ РФ внепланово снизил ключевую ставку с рекордных 20% до 17% 8 апреля. На ближайших заседаниях ставка может быть еще понижена.