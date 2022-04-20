Россияне смогут привиться от сезонной аллергии

20 апр. 12:22

Заместитель главного врача Института иммунологии ФМБА Евгения Назарова сообщила о том, что в настоящее время специалисты разрабатывают вакцину от сезонной аллергии. По ее словам, доклинические исследования уже проведены.

Далее она отметила, что в доклинические исследования уже проведены и они дали очень и очень хорошие результаты. "Планируется проведение клинических исследований. Это будет похоже на аллерген специфической иммунотерапии, но просто инъекций надо будет делать значительно меньше, чем теми аллергенами, которые существуют сейчас", - сказала представитель Института, выступая на пресс-конференции "Сезонная аллергия: как аллергикам спастись весной".