"Россия" свяжет Бодрум и Даламан с Сочи

20 апр. 12:13

Авиакомпания "Россия" с 22 апреля начнет выполнять рейсы из Сочи в турецкие Бодрум и Даламан.

Вылеты по каждому направлению будут совершаться четыре раза в неделю. Из Сочи в Бодрум можно улететь во вторник, четверг, субботу и воскресенье, в Даламан - в понедельник, среду, пятницу, воскресенье.

Рейсы будут выполняться на авиалайнерах Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 87 пассажиров.

Также в летнем расписании сочинского аэропорта есть рейсы в Стамбул и Анталью, сообщает пресс-служба ГК «Аэродинамика».