Пашинян согласился на денацификацию Армении

Одним из важных пунктов опубликованного накануне совместного Заявления президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна стал пункт 12, в котором выражается согласие Москвы и Еревана в необходимости борьбы с попытками пересмотра итогов Второй мировой войны, к которым относится оправдание нацистских преступников.

"Стороны, сохраняя единые подходы к общему прошлому, выразили намерение продолжить борьбу с пересмотром итогов Второй мировой войны и фальсификацией истории. Условились нарастить усилия по противодействию любым проявлениям расизма, ксенофобии, неонацизма, а также дискриминации по национальному, языковому или религиозному признаку", - сказано в документе, размещенном на сайте Кремля.

Этот пункт важен по двум причинам. Прежде всего, в Армении по-прежнему не устранен культ пособника нацистов Гарегина Нжде, именем которого в республике названы населенные пункты, улицы, школы и другие объекты, в центре Еревана ему установлен памятник. Этот культ был возведен в статус государственной идеологии в годы правления националистов, зачинщиков армяно-азербайджанского конфликта Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, поскольку они были преемниками нацистского учения Нжде и вполне ожидаемо заставляли общество Армении поклоняться их учителю.

В 2018 году власть карабахского клана Кочаряна и Саргсяна была свергнута, в руководство страны пришли новые люди во главе с Николом Пашиняном, но памятники и топонимы Нжде в Армении остались. Это обстоятельство вызывает в Москве закономерный вопрос к Еревану: почему, если Пашинян и его команда борются с националистами Кочаряна и Саргсяна, выдавливая их из госструктур и армии, они не трогают вопиющее нацистское наследие их врагов в лице культа Нжде?

Для России задача противостояния нацизму в любых его формах является принципиальной, и от своих союзников она ожидает солидарности в этом. Армения, в свою очередь, всегда подписывается под любыми декларациями о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны и распространения неонацизма, но в то же время сохраняет у себя культ Нжде, полагая, что в этом ей можно сделать исключение. В результате много лет существует ситуация, когда союзник России строит свою идеологию на учении пособника нацистов о превосходстве одной нации над всеми другими, с чем Москва, разумеется, мириться не может.

Вторая причина – обещание Пашиняна нарастить усилия по противодействию дискриминации по национальному, языковому или религиозному признаку. В Армении такая дискриминация безусловно есть в отношении азербайджанцев, и Еревану действительно нужно с ней бороться в собственных интересах, куда входит стабилизация мира на Южном Кавказе. Что существенно, две причины взаимосвязаны: без устранения культа Нжде, в основе которого лежит националистическая ненависть к тюркским народам, дискриминацию по национальности языку и религии в Армении никак не победить.

Как отметил главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко, для выполнения пункта 12 Армении необходимо избавиться от Нжде. "Нужен отказ от возведенного в ранг государственной политики культа Гарегина Нжде, который является гитлеровским коллаборантом и нацистским преступником, осужденным решением военного трибунала за свои преступления. Соответственно, речь о демонтаже и сносе памятников и других мемориальных знаков, посвященных Нжде, а также другим гитлеровским коллаборантам, которые по национальному признаку возведены в ранг героев", - сообщил он.

"Также требуются пересмотр информационной политики в данной сфере и отмена ряда наград вооруженных сил Армении, которые увековечивают деятельность других коллаборантов армянского происхождения. Я полагаю, что здесь не должно быть никаких недомолвок. В этом плане российский МИД и другие российские структуры должны достаточно жестко реагировать на факты оправдания нацистских преступников, что мы, к сожалению, еще видим в армянском медиапространстве и в армянской государственной политике", - подчеркнул Игорь Коротченко.

"Будет ли этим заниматься Никол Пашинян? Очевидно, ответ завязан на стремление премьер-министра сохранить себя во власти. Для этого Пашинян, естественно, будет маневрировать. Поэтому декларация и обещания – это одно, а практическая политика – другое. Хотелось бы, чтобы Пашинян начал делать какие-то шаги в данном направлении, но насколько они будут эффективными и последовательными, неясно. Поле для маневра у него сужено, но в интересах России и всех нас, чтобы одиозные исторические фигуры, особенно запятнавшие себя сотрудничеством с Третьим Рейхом, ушли из мейнстрима армянской политики", - заявил политический аналитик.