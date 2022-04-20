Покупатели в магазинах "Магнит" будут получать электронные чеки

20 апр. 12:03

Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" переходит с бумажных чеков на электронные, чтобы сократить воздействие на экологию и затраты на кассовую ленту, - сообщает пресс-служба компании.

"Покупатели будут получать электронные чеки в более чем 26 тыс магазинах всех форматов во всех 67 регионах, что позволит снизить использование бумаги, сократить воздействие на окружающую среду и уменьшить операционные затраты на приобретение кассовой ленты", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Отказаться от бумажного чека смогут участники программы лояльности в мобильном приложении, которые смогут настроить в нем соответствующую функцию. После ее активации при оплате документ будет высылаться на электронную почту пользователя.