Госсовет Крыма оставил без госнаград семерых граждан Украины

20 апр. 11:44

Государственный совет Крыма на заседании в среду проголосовал за лишение семи человек государственных наград.

"Предлагается лишить ряд лиц, ранее награжденных наградами Автономной Республики Крым (АРК), данных наград в связи с ведением ими активной антироссийской деятельности и утратой морального права на ношение наград и знаков отличия", - говорится в пояснительной записке, передает "Интерфакс".

Крымские депутаты проголосовали за это решение единогласно, лишив звания "Почетный крымчанин" второго президента Украины Леонида Кучму. Без знаков отличия "За верность долгу" оставили первого президента Украины Леонида Кравчука, экс-премьера Крыма Сергея Куницына, известного боксера Александра Усика, бывшего командующего Нацгвардией Украины Николая Балана, экс-командующего ВМС Украины Игоря Воронченко. Почетное звание "Заслуженный артист АРК" забрали у певицы Инны Бордюг, известной как Злата Огневич.

Также Куницына и Усика лишили звания "Заслуженный работник физической культуры и спорта АРК".

Список неокончательный, работа будет продолжена, - уточнил председатель Госсовета Владимир Константинов.