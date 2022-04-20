В России выявили 9,2 тыс случаев коронавируса

20 апр. 11:43

За минувшие сутки в России выявили 9 195 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 749, в Петербурге - 611, в Подмосковье - 281. В Краснодарском крае - 308, в Ставропольском крае - 93, в Крыму - 92, в Дагестане - 28, в Кабардино-Балкарии - 24, в Адыгее - 20, в Карачаево-Черкесии - 21, в Северной Осетии - 9, в Ингушетии - 10, в Чечне - 15.

Общее число инфицированных в России достигло 18 101 986 человек.

Госпитализированы за сутки 3 017 человек, что на 12,8% меньше, чем накануне. Выздоровели - 16 200 пациентов, за все время - 17 423 428.

Умерли за сутки 223 человека, с начала пандемии - 374 171.