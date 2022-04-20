Россияне останутся без Evian и Alpro

20 апр. 11:40

Французская компания Danone приняла решение прекратить поставки в Россию дочерних брендов, как Evian и Alpro. Об этом говорится в опубликованном сегодня отчете компании по итогам I квартала 2022 года.

В Danone отметили, что намерены сосредоточить свою деятельность в России на производстве основных молочных продуктов, детском и медицинском питании.

В компании также сообщили, что все новые инвестиции, включая рекламу и продвижение брендов в РФ, будут заморожены. При этом Danone не выводит из России наличные, дивиденды или прибыль. "Любая полученная в стране прибыль будет пожертвована организациям, специализирующимся на оказании гуманитарной помощи", - приводит заявление компании ТАСС.