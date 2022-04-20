Мурашко рассказал, как избежать ковида в майские праздники  

20 апр. 11:21

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко порекомендовал россиянам во время майских праздников пройти ревакцинацию против коронавируса. Также, по его словам, необходимо соблюдать масочный режим в местах массового скопления людей и больше гулять.

"Меры классические - первое, это ревакцинация, в том числе после заболевания не позднее 6 месяцев, мы рекомендуем соблюдать масочный режим в местах скопления людей, и конечно, в майские праздники больше находиться на свежем воздухе, это точно безопасно",- сказал министр здравоохранения, отвечая на вопросы журналистов о том, как россиянам предотвратить заражение коронавирусом.