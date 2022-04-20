На Северную Осетию обрушится шторм

20 апр. 11:21

Спасатели распространили штормовое предупреждение в связи с прогнозируемым ухудшением погоды, - говорится в сообщении Главного управления МЧС России по Северной Осетии.

"В период 10:00-12:00 и до конца суток 20, 21 апреля местами по территории республики ожидаются сильные дожди, ливни в сочетание с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 - 25 м/с", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Также в связи с непогодой возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок на реках и сели малого объема в горах, - добавили в МЧС региона.