Токаев: молодежному крылу партии "Аманат" нужна перезагрузка

20 апр. 11:09

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что назрела необходимость перезагрузки молодежного крыла партии "Аманат" ("Завет предков").

"Глава государства подчеркнул, что у партии "Аманат" есть все необходимые ресурсы, чтобы поддержать людей в решении волнующих их вопросов", - сказал президент в ходе встречи с исполнительным секретарем правящей партии Асхатом Ораловы, передает пресс-служба главы государства.

По словам Токаева, основная роль здесь должна отводиться региональным филиалам партии, на уровне которых важно укреплять содержательный общественный диалог.