Израиль никогда не откажется от празднования 9 Мая

20 апр. 10:47

Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви сообщил, что страна никогда не откажется от празднования 9 Мая.

"Этого никогда не произойдет в Израиле. У нас это официальный праздник, закрепленный законодательно. В Израиле живут много ветеранов, которые ждут этот день, который они празднуют. Для них это очень эмоциональный день. 9 Мая всегда отмечалось в Израиле и всегда будет отмечаться", - заявил он в интервью ТАСС.

Также Бен Цви сказал, что Израиль даст ответ на просьбу стать гарантом безопасности, если соответствующее предложение поступит. Он подчеркнул, что важно, "чтобы обе стороны были готовы на такой шаг".

Кроме того, Израиль готов принять в Иерусалиме возможную встречу лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. "Конечно. Но опять же они (Путин и Зеленский) должны принять соответствующее решение", - пояснил посол. Он отметил, что Израиль посчитал бы "большой честью" проведение возможных переговоров президентов России и Украины на его территории. "С удовольствием примем встречу в Иерусалиме", - заверил израильский посол.

Лидеры России и Израиля продолжают регулярные контакты, рассказал Бен Цви.

Также в постоянном контакте находятся авиационные ведомства двух стран.

"Контакты ведутся постоянно. Росавиация находится в прямом контакте с Управлением гражданской авиации Израиля", - поделился посол. По его словам, авиакомпании России и Израиля обсуждают вопрос увеличения количества авиарейсов между странами. Посол сообщил, что Израиль заинтересован в росте потока российских туристов.