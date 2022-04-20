Ставрополь завтра отключат от отопления

20 апр. 10:49

Отопление в многоквартирных домах, школах, детсадах, больницах и других соцобъектах Ставрополя отключат уже завтра, 21 апреля, - написал в своем телеграм-канале мэр краевой столицы Иван Ульянченко.

"Несмотря на то, что синоптики прогнозируют дождливую погоду, температурные значения позволяют отключить город от отопления, чего до этого мы сделать не могли из-за температурных скачков", - объяснил Ульянченко, передает "АиФ-Ставрополье".

В прошлом году холода в краевую столицу пришли в сентябре, и жители города попросили дать в дома отопление раньше запланированного срока. Подачу ресурса запустили 29 сентября, - отметили в мэрии Ставрополя.

Напомним, ставропольские коммунальщики уже завершили отопительный сезон в 28 муниципалитетах края.