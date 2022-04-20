В Казахстане снова ожидается снег

20 апр. 10:42

Синоптики Казгидромета прогнозируют похолодание в Казахстане в ближайшие дни.

"Недолго весна радовала жителей северных регионов теплой погодой, уже с 22 апреля условия погоды на северной половине страны будут определяться вторжением холодного северо-западного антициклона, который, неся с собой свежий арктический воздух, вызовет дождь, переходящий в снег, и понижение температуры воздуха", – предупреждают синоптики.

На востоке республики ожидаются дожди с переходом в снег, на западе - сильные дожди.

Комфортная весенняя погода сохранится в южных регионах, которые останутся под защитой южных воздушных масс.