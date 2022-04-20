Ушел из жизни президент Института стран Азии и Африки МГУ Михаил Мейер

20 апр. 10:39

Президент Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова, основатель одной из ведущих отечественных школ тюркологии, специалист по османской истории Михаил Мейер скончался на 86-м году жизни

"Да, он скончался... он болел последнее время", - сообщил директор института Алексей Маслов, выразив соболезнования родным и близким покойного.

Маслов отметил, что Мейер руководил ИСАА в самые сложные времена и выпустил множество студентов. "Он был крупнейшим востоковедом и основателем одной из ведущих школ тюркологии. В течение долгих лет он руководил институтом стран Азии и Африки и выпустил сотни студентов, был всеобщим любимцем и человеком, который руководил институтом в самое сложное время, когда были реформы в России, и сумел сохранить востоковедческую школу", - приводит слова собеседника РИА Новости.

"Поэтому для многих это утрата личного учителя, человека, который всегда был очень добр и формировал самое доброе отношение у преподавателей к студентам", - заключил директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова.

Михаил Серафимович Мейер заслуженный профессор МГУ имени М.В. Ломоносова. При его активном участии в ИСАА МГУ были созданы кафедра Истории и культуры Японии, кафедра иудаики, кафедра Центральной Азии и Кавказа, целый ряд учебно-научных центров стран Востока и Запада.

Научные труды и статьи, посвященные проблемам всемирной истории, в частности, социально-политической, экономической, культурной истории Османской империи, Турции и других стран Ближнего и Среднего Востока, признаны во всем мире.