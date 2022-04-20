Власти Ингушетии дооборудовали две центральных больницы

20 апр. 10:27

Власти Ингушетии решили проблему нехватки медоборудования в двух республиканских больницах, - сообщили в пресс-службе главы и правительства региона в среду.

"Национальный фонд развития региона передал в дар в ингушскую республиканскую клиническую больницу и детскую республиканскую клиническую больницу высокотехнологичное медицинское оборудование на сумму свыше 6 млн рублей", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Отделение нейрохирургии ингушской республиканской больницы получило два аппарата для наблюдения за динамикой внутричерепного давления и дренирования ликвора, которые используются для проведения мониторинга и автоматического удаления цереброспинальной жидкости у взрослых и детей при внутрижелудочковых кровоизлияниях, гидроцефалиях, вентрикулитах и менингитах, черепно-мозговых травмах.

В отделение травматологии и ортопедии детской республиканской клинической больницы передали кислородный концентратор и функциональную кровать.