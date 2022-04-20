Транзит газа через Украину в среду составит 56 млн кубометров

20 апр. 10:24

"Газпром" штатно поставляет газ для транзита через Украину в Европу, заявка остается на уровне вдвое ниже от максимальных контрактных обязательств.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 56 млн кубометров на 20 апреля", - сообщила компания.

Накануне транзит газа через Украину опустился до 54,8 млн кубометров.

Отметим, что максимальные контрактные обязательства составляют вдвое больше - около 109,6 млн куб м в сутки.