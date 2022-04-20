В Казахстане не исключили запуска КТК на полную мощность до конца недели

20 апр. 10:22

Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) может заработать на полную мощность с двумя выносными причальными устройствами (ВПУ) до конца текущей недели, сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

"К концу этой недели мы говорим, что он [КТК ] полностью 100% должен войти в строй - это два ВПУ, третье ВПУ будет в ремонте находиться. Но оно и было резервное, в принципе, там всегда работали два ВПУ, одно было в резерве. Поэтому двух достаточно - это 100% мощности", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов о сроках запуска КТК.