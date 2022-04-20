МВФ: экономика Азербайджана в этом году вырастет на 2,8%

20 апр. 10:12

Международный валютный фонд (МВФ) изменил прогноз по экономике Азербайджана, согласно новой оценке, экономика страны в этом году вырастет на 2,8%, в октябре 2021 года МВФ оценивал рост ВВП Азербайджана на 2022 год на уровне 2,3%.

В будущем году, согласно обновленному прогнозу, ВВП Азербайджана вырастет на 2,6%. Таким образом, в 2022-2023гг среднегодовой экономический рост в Азербайджане составит 2,7%.

Среднегодовая инфляция в республике в 2022 году ускорится до 12,3% с 6,7% в прошлом году, в 2023 году инфляция замедлится до 8,7%, а к 2027 году, согласно оценкам МВФ, инфляция в Азербайджане окажется на уровне 4%.

В 2022 году МВФ оценивает профицит платежного баланса Азербайджана на уровне 37,2% ВВП (в 2021 году - 15,2% ВВП), в 2023 году - 28,5% ВВП, в 2027 году – 17% ВВП.

Отметим, что прогнозы министерства экономики Азербайджана на 2022 год более оптимистичны: рост ВВП - 3,9%, среднегодовая инфляция - 4%.