Кубань сегодня окажется во власти дождей

20 апр. 10:05

Сегодня на Краснодарский край обрушатся ливни и сильный ветер, скорость которого будет достигать до 20 м/с, - говорится в сообщении Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Краснодаре утром дождливо и прохладно – до 11 тепла. Днем температура поднимется до 13 и выглянет солнце. По краю до конца суток действует штормовое предупреждение. Местами ожидаются ливни с грозой, на реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах выше 2500 метров лавиноопасно, - передает портал Юга.ру.

В Славянске-на-Кубани и Лабинске +13, Кропоткине - +14, а в Крымске и Белореченске - +11. На Черноморском побережье 8-13 тепла, в Сочи +10 и дождь, в Анапе и Геленджике +11, облачно, но без осадков.