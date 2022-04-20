Володин: Европе придется компенсировать вред экономике России

20 апр. 9:56

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что европейские страны должны пониматься, что им в любом случае придется компенсировать вред, который они нанесли российской экономике введением незаконных санкций против нее.

"Страны Европы должны понимать следующее. <...> Санкции против Российской Федерации незаконны. К этой теме мы еще вернемся и посчитаем вред, который вы нанесли нашей экономике. Вам придется в любом случае его компенсировать. Как и когда - вопрос времени", - написал он в своем Telegram-канале.