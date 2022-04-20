Turkish Airlines продлила приостановку полетов в Сочи, Ростов-на-Дону и Екатеринбург до 31 мая

20 апр. 9:54

Авиакомпания Turkish Airlines до 31 мая отменяет полеты в Сочи, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

"Наши рейсы в и из Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Сочи отменены до 31 мая включительно. Полеты на и с Украины, в Беларусь [и обратно] также отменены до 31 мая включительно", - сообщает перевозчик в среду в Twitter.

Полеты были приостановлены после начала спецоперации России на Украине, с тех пор авиакомпания несколько раз продлевала приостановку. Среди причин отмены полетов по данным направлениям - закрытие воздушного пространства и текущая непопулярность маршрутов.