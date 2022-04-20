В Ставрополе частично перекроют движение 

20 апр. 9:49

В связи с проведением ремонтных работ в районе улицы Лермонтова и переулка Буйнакского в Ставрополе на несколько дней перекроют движение

Как сообщает пресс-служба мэрии, с 7:00 21 апреля до 19:00 30 апреля будет закрыт проезд по улице Лермонтова вдоль дома 257.

"С 7:00 20 апреля до 19:00 29 апреля будет закрыто движение по переулку Буйнакскому от улицы Руставели до переулка Макарова", - говорится в сообщении.