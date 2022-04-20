Азербайджан начнет производить водород

20 апр. 10:00

На Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева будет налажено производство водорода, сообщил заместитель генерального директора проекта модернизации предприятия Эмиль Алхаслы, пишет Trend.

Оборудования по производству водорода планируется установить в рамках проекта по модернизации и реконструкции бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева.

"Оборудование по производству водорода может быть введено в эксплуатацию уже во второй половине 2022 года. Также будут сданы в эксплуатацию установки для производства дизтоплива стандарта ЕВРО-5", - рассказал Алхаслы.

Модернизация НПЗ проводится в целях увеличения производственных мощностей завода, обеспечения поставок топлива стандарта Евро-5 в стране, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения бесперебойных поставок сырья производственному объединению "Азерикимья" и увеличения потенциала экспорта нефтепродуктов.

По данным SOCAR, на предприятии реализуется программа операционной эффективности и устойчивости. Объем работ по капитальному ремонту Бакинского НПЗ на 2022 год определен, комплексный план мероприятий уже разработан. В работе будут задействованы свыше двух тысяч человек из SOCAR и других организаций.

Напомним, НПЗ был остановлен на капитальный ремонт 4 апреля 2022 года.