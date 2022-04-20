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Азербайджан начнет производить водород

Азербайджан начнет производить водород

На Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева будет налажено производство водорода, сообщил заместитель генерального директора проекта модернизации предприятия Эмиль Алхаслы, пишет Trend.

Оборудования по производству водорода планируется установить в рамках проекта по модернизации и реконструкции бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева.

"Оборудование по производству водорода может быть введено в эксплуатацию уже во второй половине 2022 года. Также будут сданы в эксплуатацию установки для производства дизтоплива стандарта ЕВРО-5", - рассказал Алхаслы.

Модернизация НПЗ проводится в целях увеличения производственных мощностей завода, обеспечения поставок топлива стандарта Евро-5 в стране, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения бесперебойных поставок сырья производственному объединению "Азерикимья" и увеличения потенциала экспорта нефтепродуктов.

По данным SOCAR, на предприятии реализуется программа операционной эффективности и устойчивости. Объем работ по капитальному ремонту Бакинского НПЗ на 2022 год определен, комплексный план мероприятий уже разработан. В работе будут задействованы свыше двух тысяч человек из SOCAR и других организаций.

Напомним, НПЗ был остановлен на капитальный ремонт 4 апреля 2022 года.

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