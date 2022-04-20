СМИ: в турецкой Бурсе взорвался автобус, возможен теракт

20 апр. 9:36

Взрыв произошел в автобусе в турецкой Бурсе, есть погибший и раненые, рассматривается версия теракта, сообщила газета Hurriyyet.

"Взрыв по неизвестной причине произошел в автобусе, перевозящем охранников тюрьмы в районе Орхангази Бурсы. Инцидент произошел около 07:30", - передает РИА Новости со ссылкой на издание.

По предварительным данным, автобус сильно поврежден взрывом, погиб один человек, многие получили ранения. Все пострадавшие доставлены в близлежащие больницы, правоохранители устанавливают причину взрыва.

"Согласно первым заявлениям тюремного персонала, рассматривается возможность теракта. Начальник полиции Бурсы в настоящее время осматривает место происшествия", - уточнило издание.