Авиабилеты в России неизбежно подорожают летом

20 апр. 9:23

Все факторы складываются в пользу дальнейшего подорожания авиабилетов, заявила агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

"Текущая ситуация очень изменчива - санкции в отношении России, отдельных сфер экономики, отраслей и компаний вводятся практически ежедневно, что отражается практически на любом рынке. В этих условиях рост цен на авиабилеты в лучшем случае будет соответствовать уровню потребительской инфляции", - отметила она.

Затраты авиакомпаний растут буквально на все, начиная от авиакеросина, заканчивая обслуживанием, напомнила Воронкова. По ее словам, только за первые восемь дней апреля авиабилеты подорожали на 10,57%.

Стабилизировать цены на авиабилеты поможет отправка на внутренние рейсы бортов, которые сейчас не могут летать за рубеж, а также возможные новые меры господдержки авиакомпаний.